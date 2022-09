Restructuration annoncée chez Magotteaux, à Vaux-Sous-Chèvremont : 60 pertes d’emplois

Une rentrée au goût amer pour le personnel de Magotteaux à Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine) : la direction locale de ce groupe qui dépend des Chiliens de Sigdo Koppers vient d’annoncer un pan de restructuration du site calidifontain.

Depuis plus de 5 ans, l’entreprise perd de l’argent. Les inondations mais aussi le coût de l’énergie et la crise des matières premières ont porté le coup de grâce à cette usine spécialisée dans la fabrication de boulets servant au concassage et au broyage dans les carrières par exemple. Pour assurer l’avenir du site, il faut moderniser l’outil. La direction affirme que ces investissements auront des effets positifs sur la pénibilité du travail, la sécurité, la satisfaction des clients et l’écologie.

En attendant ce plan est aussi assorti d’un volet social : Magotteaux devrait se séparer de 60 travailleurs sur les 211 occupés actuellement à Vaus-sous-Chèvremont. Une annonce effectuée, ce jeudi, en conseil d’entreprise extraordinaire. La procédure Renault est lancée.

Une assemblée du personnel se tient ce jeudi à 11h. La semaine prochaine, le 15 septembre, un premier conseil d'entreprise sera réuni.