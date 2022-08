Restriction d’eau dans la commune de Tellin : le seuil critique est atteint

De plus en plus de communes imposent des restrictions quant à l’usage de l’eau. Laver les voitures, arroser sa pelouse, remplir sa piscine, voilà qui n’est plus possible dans 15 entités de la province de Namur et de Luxembourg. Les dernières communes à suivre le mouvement sont celles de Bertogne et de Tellin.

La commune de Tellin invite d’ailleurs ses citoyens à faire preuve de solidarité et de responsabilité en limitant autant que possible leur consommation d’eau. Aujourd’hui, le seuil critique est atteint dans la commune puisque les captages d’eau de source fournissent à peine plus que les besoins quotidiens. Selon le bourgmestre Yves Degeye, la commune "n’est pas encore en déficit […] mais il faut maintenant agir et anticiper pour ne pas avoir de souci par rapport à l’approvisionnement".