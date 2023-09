Restos du Cœur en Belgique : "Jusqu’à quel moment pourra-t-on tenir ?"

Les Restos du Cœur vivent à 82% de dons. Et ces dons, malgré la crise, se maintiennent. "On a même plus de donateurs, mais le montant des dons diminue", selon Frank Duval. "Par une triste chance, ce qui nous a sauvés, ce sont des héritages. Grâce à ces sommes-là, on a pu combler le déficit. En 2023, on sera à nouveau en déficit, mais on pourra y faire face grâce aux legs. On pourra échapper au pire pour les deux ou trois prochaines années aussi grâce aux énormes efforts de tous nos bénévoles." Mais après ?

La situation est d’autant plus préoccupante que les surplus alimentaires, grâce auxquels les repas sont préparés, sont en nette diminution. Parce que les grandes surfaces font moins de stocks et que des mesures ont été prises pour diminuer le gaspillage alimentaire. Conclusion du président des Restos du Cœur : "Dans trois ans, je ne sais pas où on sera ! Ça ne peut pas continuer indéfiniment comme ça !"