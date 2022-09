Restos du cœur : des demandes en hausse, mais des dons en baisse

Chaque jour, les Restos du Cœur de Charleroi distribuent en moyenne 300 repas. Au total, l’an dernier, plus de 2.200 personnes ont pu en profiter. Un chiffre déjà en augmentation par rapport aux années précédentes. La faute à la crise sanitaire. Mais après le Covid, c’est la flambée des prix de l’énergie qui vient compliquer le budget des foyers. Ils sont de plus en plus de mal à joindre les 2 bouts. Alors pour se nourrir, de plus en plus de Belges sont contraints de se diriger vers les Restos du Cœur. Depuis plusieurs mois, les équipes de cette institution ont vu arriver des centaines de nouveaux visages.

Maryam est l’une de ces nouveaux bénéficiaires. Son mari a perdu son travail lors de la crise sanitaire. Et avec la hausse du coût d la vie, impossible de joindre les deux bouts. Ici, elle peut donc venir profiter d’un repas chaud, sur place, et de nourriture à emporter chez elle, pour son enfant. Mais ce n’est pas tout. Elle peut également être aidée au niveau des vêtements.