Restons optimistes

Etre dirigeant d’une entreprise n’a jamais été un chemin pavé de roses, mais plutôt un chemin de croix. Il faut avoir la foi chevillée au corps et garder un optimisme à tous crins pour s’en tirer.

Je ne parle pas ici des patrons des très grandes entreprises. Je parle du patron de la PME d’à côté, ou de la TPE du bout de la rue. Bref, de ces hommes et femmes qui font le tissu économique de notre pays.

Aujourd’hui, ces dirigeants de PME et de TPE savent qu’ils vont payer l’inflation au moins trois fois. La première fois via la hausse de leur coût d’énergie. La deuxième fois via l’indexation automatique des salaires. Et la troisième fois, parce qu’ils ne se font aucune illusion, ils paieront de nouveaux impôts pour financer tel ou tel chèque que l’Etat signera pour tel secteur ou catégorie aux abois. Pour les entreprises, si on devait résumer la situation, il faudrait parodier une série bien connue et dire, WINTER IS COMING. L’hiver arrive pour les entreprises, exactement comme pour les ménages.

Avec le recul, et si on fait fi de ce qui s’écrit ou se dit dans les médias, sommes-nous à ce point condamnés à un hiver rude et sans fin ?