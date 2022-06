Restitution de la dépouille de Patrice Lumumba : un programme spécial pour comprendre les enjeux de cet évènement historique

" Nous avons découpé les corps en morceaux. Le crâne a été dissous dans de l’acide chlorhydrique et le reste a été brûlé ", explique l’inspecteur de police belge Gerhard Soete, pour décrire la fin macabre de Patrice Lumumba, le premier à avoir été Premier Ministre en République démocratique du Congo, et de deux de ses ministres, Okito et Mpolo. A l’instar de la majorité des conspirateurs impliqués dans ce meurtre commis de sang-froid, Soete avait gardé le silence pendant près de quarante ans. Cet assassinat, bien que s’étant déroulé au cœur même de l’Afrique, avait été commandité dans les capitales de l’Europe de l’Ouest.

Il faudra quarante ans avant que la majorité des personnes impliquées, assassins, hommes de main et cerveaux de l’affaire, acceptent de parler ouvertement de cette sinistre tragédie. Leurs témoignages ne contiennent ni sentiment de culpabilité, ni même de remords. En effet, aux yeux des agents secrets et anciens colons occidentaux, " Lumumba le têtu " l’avait bien cherchée, cette fin. " Après sa mort, Lumumba a cessé d’être une personne. Il est devenu l’incarnation de l’Afrique ", concluait Sartre dans son fameux commentaire résumant la situation. L’assassinat de Lumumba le 17 janvier 1961 a changé le prophète de l’unité africaine en véritable figure mythique. Et en tant que mythe, Lumumba a survécu à tous ses opposants.