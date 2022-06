Restitution de la dépouille de Lumumba : au Katanga, le cercueil de Lumumba exposé sur le lieu de son assassinat pour une veillée

Le cercueil de Patrice Lumumba est arrivé dimanche au Haut-Katanga dans le sud-est de la République démocratique du Congo où une veillée funèbre est organisée sur le lieu du assassinat du héros de l’indépendance.

Après avoir été accueilli à l’aéroport international de Lubumbashi par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et de nombreuses personnes, le cercueil a été conduit à Shilatembo, à plus de 50 km, lieu où Lumumba et deux de ses compagnons avaient été assassinés le 17 janvier 1961.

A Shilatembo, un mausolée a été construit pour accueillir le cercueil pour la nuit. Des officiels, une importante délégation de chefs coutumiers, des membres de sa famille et une foule ont investi les lieux pour rendre hommage aux trois hommes, dans "un sentiment de tristesse mêlée à la joie", a déclaré le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula.