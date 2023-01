Rester caché ou aux yeux de tous : la vie en cavale des parrains de la mafia

Mais une bonne planque ne suffit pas pour rester loin des yeux des autorités pendant plusieurs décennies. C’est bien souvent le réseau de ces organisations qui fait la différence.

"Un homme parmi les plus recherchés au monde a besoin de protection et d’argent", détaille Anna Sergi, criminologue. Certains barons bénéficient pendant des années d’une protection au plus haut niveau de l’Etat, via des politiciens, forces de l’ordre ou même de l’Eglise.

D’autres disposent de toutes les informations au niveau local. On les informe des opérations de police en cours et ils disposent de plusieurs planques où se cacher en cas de besoin.