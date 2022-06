"Rester barbare" de Louisa Yousfi : un essai puissant

Pour "rester barbare", les artistes convoqué·es par l’autrice déjouent sans relâche les charmes du système. Et contrairement à ce qu’elle prétend, Louisa Yousfi doit être intégrée dans ce panel. Elle se déclare bonne élève de la République, bonne indigène aux cheveux lissés et à la langue domestiquée, affirmant que ce sont les rappeur·euses qui ont parlé pour elle, non pas d’elle mais pour elle. Soit.

Néanmoins, en rompant avec son rôle assigné et le traitement de faveur dont elle peut bénéficier, Louisa Yousfi se départi brillamment des politiques qui sont construites pour appâter les siens et les siennes en les détournant de leurs intérêts, pour jeter un pavé dans la mare autour de la perception des "ensauvagé·es" : "On les disait affreux, sales et méchants. Nous leur referons une beauté, en racontant exactement l’inverse. On tâchera de ne rien laisser traîner de douteux ou de compromettant. Tout sera effectivement ‘lavé’. C’est un pied de nez, une manière de dire : le racisme ne nous a pas détruits comme vous l’escomptiez. Il n’a pas rongé en nous la conviction profonde que nous avons de notre moralité. Au contraire, plus vous nous tourmentez, plus notre conviction s’affermit. Nous sommes désormais des humains ‘augmentés’ par l’épreuve du rejet. Si le racisme espérait créer des monstres, il ne se débat véritablement qu’avec un seul, le plus redoutable de tous : un monstre de dignité."

Le récit de Louisa Yousfi est un essai poignant rassemblant les textes de personnalités pour lesquelles la barbarie, plus qu’un acte de révolte, est un acte d’affirmation, une raison d’être. Pour elles et eux, et donc pour l’autrice également, l’émancipation n’est possible que par l’affirmation de sa condition.

Même si, selon elle, on lui a ouvert la porte sans qu’elle n’ait eu besoin d’y frapper, il est admirable et nécessaire que Louisa Yousfi l’ait franchie pour écrire ce "Rester barbare".

Rester barbare, La Fabrique éditions, 2022