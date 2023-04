'Reste' de Adeline Dieudonné, introspection dans les couples d'une vie

" Je ne crains pas les hommes, je crains mon propre penchant à la subordination "

Le personnage féminin du roman, la petite quarantaine, se retrouve seule face à son amant décédé. Un secret bien gardé durant huit ans, jusqu'à ce jour funeste. Elle plonge dans une introspection où elle fait l'autopsie de ses histoires de couples passées. Adeline Dieudonné nous résume l'état d'esprit de S, son héroïne.

" Avec l’âge qu’elle a, le recul et aussi après le mouvement #Metoo, elle réalise qu’elle a obéi à un certain nombre d’injonctions. Il y a ce qui devrait changer selon elle dans le comportement des hommes, mais il y a aussi ce qu’elle observe chez elle-même, et son propre penchant pour la subordination. A quel point elle a été conditionnée en tant que femme. Pour l’instant, elle n’arrive pas à se libérer de ces injonctions-là. C’est plus facile de vivre sans homme chez elle que de vivre avec eux. Elle observe que dans sa famille, on a toujours attendu l’homme providentiel. Même si on était capable de se débrouiller seule, c’était toujours comme une sorte d’intérim, d’assumer leur poste et leurs responsabilités en attendant que l’homme providentiel vienne prendre sa place. "