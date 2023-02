Restaurer le bocage pour freiner de futures inondations

Recréer le bocage du Pays de Herve et les tourbières des Fagnes, freiner l’urbanisation des campagnes, ceci devrait permettre de ralentir de prochaines inondations dans la vallée de la Vesdre. Ce sont des propositions du schéma stratégique présenté il y a quelques jours aux 25 bourgmestres des communes du bassin versant de la Vesdre.

Des inondations, il y en aura d’autres. Il faut s’y préparer, il faut y résister, il faut essayer de les limiter. Comment ? D’abord en retenant l’eau sur les plateaux. Replanter haies et vergers au Pays de Herve empêchera l’eau de pluie de dévaler les pentes trop vite. Et puis sur le plateau des hautes Fagnes, il faut recréer une éponge de tourbières explique l’urbaniste verviétois Joël Privot : "le plateau des Hautes-Fagnes a fourni plus de la moitié du débit de l’inondation [mesuré à] Chênée. On avait plus ou moins mille mètres cubes par seconde et le plateau en a fourni 500. L’objectif, c’est que si on retient l’eau très en amont et sur les deux versants, on ne devrait plus revivre de tels événements".