Restauré, saint Antoine est de retour à Havré et il nous livre quelques secrets

Bordeaux et noir, comme sur l’Agneau mystique

Mais une chose à la fois. L’heure est aux réjouissances. "Il est magnifique. Sa peau est bien claire. On distingue bien son visage et ses mains. Avant, ces parties étaient noircies par le temps, la fumée des bougies et du charbon", note Jean-Paul Staquet, un Havrésien de 75 ans. "On n’a pas fait beaucoup de retouches. L’idée est d’intervenir le moins possible", précise Camille De Clerck, restauratrice de l’œuvre et désormais cheffe du département conservation et restauration de l’IRPA. "On a laissé la polychromie telle qu’elle était depuis le 19e siècle, mais on a étudié les couches inférieures".

Et les pigments observés indiquent qu’autrefois, les vêtements de saint Antoine étaient bordeaux et noir. "Ce qui est remarquable, c’est que c’est dans ces tons qu’est représenté saint Antoine sur l’Agneau mystique des Frères Van Eyck. Peut-être ont-ils vu cette statue et ont-ils repris la même palette de couleurs quand ils ont peint leur tableau à Gand…"