Restauration du Conservatoire de Bruxelles : La demande de permis est introduite

On avait failli ne plus y croire ! Après quatre années d’études réalisées par Beliris et deux bureaux d’études, la demande de permis unique pour la restauration du conservatoire de Bruxelles a été déposée ce 25 novembre. Il était temps ! Toiture rongée, planchers troués, courants d’air, cela fait plus de 20 ans que les directeurs successifs du prestigieux bâtiment déplorent son état inquiétant. Compte tenu des délais d’instruction, une décision d’Urban. brussels est attendue à l’automne 2023. Les travaux, eux, ne commenceront pas avant 2024, si tout va bien.

Le Koninklijk Conservatorium Brussel et le Conservatoire royal de Bruxelles qui se partagent les locaux avaient également besoin d’espaces supplémentaires pour les activités des deux écoles de musique. Le projet prévoit la construction et la rénovation des infrastructures nécessaires aux deux conservatoires, une prestigieuse bibliothèque musicale et trois salles de concert. Le budget de l’opération est estimé à environ 75 millions d’euros, dont 15 financés par Beliris, l’expert en construction publique pour Bruxelles, 20 par la Régie des Bâtiments et 20 par chacune des communautés française et flamande.