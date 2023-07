Restauration de la nature : une loi phare du Pacte vert européen risque de passer à la trappe au Parlement européen

La longue séance de votes, parfois tendue, a finalement dû être interrompue par le président Pascal Canfin (Renew Europe) pour permettre aux élus d’aller voter sur d’autres textes en plénière.

Rejet ou discussion de compromis ?

Après le débat de ce mardi, si ce mercredi en plénière, le Parlement parvient via de nouveaux amendements à trouver une position commune, le texte, sans doute édulcoré, pourra continuer son processus législatif. Ce sera difficile, car le PPE fait obstacle et refuse toute négociation tant que le commissaire Frans Timmermans, ne propose pas de nouveau texte.

Renew espère encore sauver la loi restauration nature, gageant que ses élus la voteront comme l’ont fait la plupart de leurs gouvernements au Conseil. Une majorité des 20 ministres européens de l’Environnement sur 27 a approuvé le 20 juin dernier un texte de compromis présenté par la présidence suédoise. Cela pourrait convaincre les eurodéputés conservateurs hésitants.

Suivraient les votes sur une centaine d’amendements, visant à amoindrir ou renforcer les dispositions du texte.

Mais si, et c’est plus probable, le Parlement de Strasbourg adopte un rejet à la majorité simple, cela clôturerait la première lecture du Parlement, à moins qu’un vote ne soit demandé pour le renvoyer en commission. La Commission pourrait alors retirer sa proposition et le Conseil, c’est-à-dire les Etats membres, pourrait le proposer en deuxième lecture au Parlement. Cela renverrait après les élections européennes de 2024 et le résultat risquerait d’être le même. Ce serait le premier texte du Pacte vert à ne pas être adopté, ce qui le fragiliserait.

Manœuvres en vue de 2024

Pascal Canfin, président de la commission Environnement, dénonce une manœuvre politicienne de la part du leader du PPE qu’il taxe de "trumpisme européen naturo-sceptique" : "Manfred Weber essaie de tester une alliance politique alternative à la majorité fondatrice de Von der Leyen formée par le PPE, le S&D (socialistes et démocrates) et Renew. Il veut rallier une partie d’ID (Identité et démocratie, extrême droite) et de Renew, ainsi que l’ECR (conservateurs et réformistes) et le PPE. Cela donnera-t-il une majorité arithmétique après les prochaines élections ? Personne ne le sait, mais le projet est clairement celui-là."

Pascal Canfin accuse même Manfred Weber de menacer d’expulsion les députés PPE qui ne suivraient pas sa ligne en commission. Un eurodéputé tchèque, Stanislav Polcak, s’est fait remplacer pour ne pas devoir voter contre une loi qu’il soutient et espérait pouvoir voter en âme et conscience en plénière.

"C’est caricatural ! Le débat est légitime et nécessaire […] Faire baisser la production agricole est criminel, cela met en danger notre résilience alimentaire", répond François-Xavier Bellamy (PPE), en référence à l’objectif de zones "à haute diversité" sur 10% des surfaces agricoles. Cet objectif se situe néanmoins à l’échelle de l’Union européenne (non par ferme) et est simplement indicatif pouvant être rempli via des haies, rotations de cultures ou plantations d’arbres fruitiers.

Pas de position commune : la Belgique s’était abstenue

Le compromis suédois affaiblit nettement les vues de la Commission en rendant plusieurs objectifs non contraignants en termes de résultats et en prévoyant plusieurs dérogations.

Les différents ministres belges de l’Environnement n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le soutien de notre pays au texte. En l’absence de position commune, la Belgique s’est donc abstenue de le voter.

"Une honte", a fustigé la section belge de l’ONG WWF qui relève que la Belgique soutenait pourtant ces objectifs à la COP15 en décembre 2022. Le puissant syndicat flamand des agriculteurs Boerenbond critique d’ailleurs ce compromis comme de la navigation "à l’aveuglette".

Preuve de la tension constante autour de cette proposition, ce mardi, deux manifestations se tenaient face à face à l’extérieur du Parlement européen à Strasbourg : aux deux extrémités du pont jouxtant l’institution européenne, un rassemblement organisé par le Committee of professional agriculture organisations (COPA), a rassemblé au moins 200 agriculteurs opposés à ce texte et un autre réunissait une centaine de militants pour le climat, venus pour "mettre la pression" sur les eurodéputés, dans l’espoir que ce texte "historique" soit voté, avec parmi les activistes climatiques venus d'"au moins sept pays", la Suédoise Greta Thunberg.