Restauration de la nature : l’eurodéputé Benoît Lutgen ne votera le texte que s'"il y a un financement de cette politique ambitieuse"

Ce texte mettrait à mal des filières wallonnes, notamment dans l’agriculture, l’agroalimentaire, les filières locales ? Comment expliquer cela ? Alors que ceux qui plaident pour ce texte estiment qu’il va sécuriser tout ce secteur ? C’est pour cette raison que Benoît Lutgen a déposé un amendement. "Pour qu’on puisse vérifier au fil du temps la mise en œuvre et l’impact de façon globale."

Quels sont les risques pour l’agriculture wallonne et européenne ? L’eurodéputé note que l’Europe produit plus que ses propres besoins et vient en aide à des pays tiers. "C’est aussi un enjeu géopolitique et géostratégique. Vous l’avez vu au travers de ce qui s’est passé en Ukraine par rapport à la Russie et l’enjeu autour des céréales qui nourrissent une partie de l’Afrique et du Moyen-Orient."

Benoît Lutgen estime que l’on doit pouvoir vérifier régulièrement et chaque année "d’une part que socialement c’est soutenable. Et deuxième élément de faire en sorte aussi que sur le plan géostratégique et géopolitique, on se trouve dans une position ou l’Europe peut encore venir en aide effectivement et soutenir différentes populations".