Restauration de la nature : investir maintenant nous évitera une ardoise colossale

Une telle loi va aussi peser dans la dette publique… mais son coût sera bien moindre que ce que coûtent aujourd’hui les atteintes à la biodiversité. En effet, il y a quelques mois, António Guterres, le secrétaire général de l’ONU, annonçait qu’en 2030 les atteintes à la biodiversité nous coûteraient, au niveau mondial, l’équivalent de 3000 milliards de dollars par an !

On ne se rend pas toujours compte, mais la nature nous rend des services immenses au niveau financier. Le fait que des pesticides soient en train de décimer les abeilles perturbe la pollinisation. Or, on estime que la pollinisation rapporte chaque année 15 milliards d’euros à l’agriculture européenne.

Autre apport vital, les mers et les océans nous fournissent gratuitement des poissons. Cependant, il y a aujourd’hui de vives inquiétudes, sur la pérennité de certaines espèces à cause de la surpêche et de la pollution. Nous sommes en train de casser notre garde-manger autorégénéré.

On pourrait élargir encore un peu la focale et constater que la fragmentation des écosystèmes augmente les risques d’épidémies. On l’a vu depuis le Covid, on sait ce que peut coûter une pandémie à l’économie mondiale…

Ces constatations ne sont pas neuves : depuis toujours la nature nous rend des services, nous protège, nous nourrit gratuitement… On ne se rend pas forcément compte de tout ce qu’elle nous apporte… si ce n’est quand on constate ce que nous coûte le fait de devoir nous passer d’une partie de ses services.

La Commission européenne a dès lors fait chiffrer, par des experts, la balance coût bénéfice de la restauration de la nature. Et elle estime que chaque euro investit dans la restauration de la nature apporterait à terme 8 euros de bénéfice.