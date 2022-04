Restaurateur, casteur ou scribe : la reconversion difficile des Sumotoris après les combats

Une fois leur chignon tranché, symbole de leur retraite sportive, beaucoup se tournent vers la restauration, employant le savoir-faire acquis en cuisinant pour leurs compagnons de heya, ou deviennent masseurs ou agents de sécurité.

"J’ai d’abord voulu devenir boulanger", raconte à l’AFP M. Saito, aujourd’hui âgé de 40 ans. "Mais quand j’ai fait un essai, on m’a dit que j’étais trop gros", souffle celui qui pesait 165 kg pendant sa carrière.

"J’ai passé plusieurs entretiens d’embauche mais je n’avais aucune expérience, je ne savais même pas utiliser un ordinateur", se souvient-il. "On m’a fait comprendre que j’étais inapte à entrer dans le monde du travail. J’ai ressenti un très fort complexe d’infériorité."

Il dit s’être alors aperçu que la vie de rikishi (lutteur de sumo), avec sa stricte discipline et ses éreintants entraînements, était plus douce que le monde extérieur, car "le maître était toujours là pour nous protéger".

Heureusement, "mon maître m’a permis de continuer à vivre quelques mois à la heya, il me conseillait, son épouse me faisait à manger et me donnait des vêtements car je n’avais pas beaucoup d’argent".