Restaurants et boutiques éphémères à Bruxelles et en Wallonie, voici notre sélection

A Waremme vous avez jusqu’au 31 décembre pour découvrir un pop-up store éco-responsable qui met en avant des produits locaux. De chouettes idées cadeaux régionaux à prix raisonnable. Mamé, c’est le nom du magasin, s’est installé dans le centre-ville jusqu’à la fin de l’année. Infos via la page FACEBOOK

A Rhode-Saint-Genèse, POP UP STORE 1640 met à votre disposition un espace afin d’y présenter vos produits et/ou oeuvres pour une durée de vente minimum d’une semaine. Le concept de PopUpStore1640 est ouvert à tout entrepreneur, artiste, concepteur, créateur, photographe, désireux de se faire connaître auprès d’une clientèle large et diversifié. Infos via FACEBOOK



A Liège, c’est au Passage Lemonier qu’une "Boutique E.FEE.MERE" s’est installée jusqu’au 31 décembre. Accessible du mardi au au samedi de 10 h à 18 h. "Moms’popup Store" est proposé par plusieurs entrepreneures ou créatrices, des mamans porteuses d’un projet de création d’entreprises orgnaisées en un réseau professionnels et solidaire. 26 membres de l’asbl des Mompreneurs se sont associées pour vous proposer cette nouvelle boutique éphémère et vous inviter à découvrir leurs univers : créatrices textiles ou de bijoux, artistes et illustratrices, graphistes, e-commerçantes, … Si leurs domaines sont variés, toutes partagent l’envie de vous rencontrer et de vous faire découvrir leur savoir-faire.

Infos via FACEBOOK

A Bruxelles, deux jeunes femmes ouvrent le Pop Up de Brussel's Kitchen dès ce 8 décembre. Vous y trouverez un choix important d'idées cadeaux dans l'univers de l'alimentation ainsi que des objets déco originaux ! Accessible jusqu'au 18 décembre, les jeudi vendredi de 12 h à 19 h et les samedis et dimanche de 10 h à 1 9h. Ouvert également du 20 au 23 décembre de 10 h à 19 h. Infos https://www.brusselskitchen.com/