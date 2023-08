Restaurant et activités, trois bons plans écoresponsables à la découverte de Bruxelles

La Ferme Nos Pilifs située dans le nord de Bruxelles est un véritable poumon vert où la nature et la biodiversité sont respectées. Cette ferme pédagogique de 5 hectares est tenue par des travailleurs en situation de handicap. Là-bas sont organisés des ateliers de permaculture, d’agroécologie, de menuiserie ou encore des évènements de sensibilisation à la protection de la biodiversité. Durant les vacances scolaires sont aussi organisés des stages pour enfants à la découverte de la faune et la flore.

Sur place, il y a un chouette restaurant et une épicerie-boulangerie où vous pourrez déguster et acheter leurs produits ainsi que certains produits de la région, principalement bio. La Ferme Nos Pilifs est vraiment un endroit qui démontre qu’une autre manière de produire et de vivre est possible. Un endroit où l’on rêve d’un avenir doux et coopératif.

Notez que la Ferme Nos Pilifs organise le 26 et 27 août prochain la neuvième édition de son festival de la tomate ! Deux jours pour aller à la rencontre de producteurs passionnés, découvrir plus de 1400 variétés de tomates et de légumes anciens, apprendre à récolter ses graines et cultiver ses propres fruits. Le tout dans une ambiance familiale et festive !