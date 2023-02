"Restart" au coeur de l’Atomium, cette création numérique vous plonge dans le son et la lumière !

Hugues Hamelynck, notre ambassadeur bruxellois, a visité cette exposition temporaire installée au sein de l’Atomium, célèbre emblème de la Belgique.

"Restart" propose un son et lumière qui vous immerge dans la création numérique. Grâce à cette exposition, l’Atomium, prouesse architecturale du patrimoine belge, se mue en symbole de l’univers numérique. Le parcours visuel et auditif poétique proposé par les artistes du collectif Visual System invite à une expérience hypnotique magnifique dans cet édifice métallique de l’Expo 58, incarnation du progrès et de la science.