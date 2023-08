Ressorties de jeux vidéo : faut-il les adapter à l’époque actuelle ou les laisser tels quels ?

Alors que nous sommes passifs face à un livre ou d’un film, un jeu vidéo est interactif. On peut dès lors se demander si ce médium ne mériterait pas un traitement différent. "Je ne crois pas que l’interactivité empêche de considérer un jeu comme appartenant à son époque. Je ne pense pas non plus que le processus de co-création entre un jeu ancien et son joueur ou sa joueuse actuelle fait que cette œuvre devienne contemporaine au moment où il est joué…", détaille le chercheur.

Bjorn Olav-Dozo trouve intéressante la démarche de Konami. De la sorte, l’éditeur fait du jeu vidéo un objet de son époque, une œuvre culturelle avec un contexte historique, chose rare, et du coup, fait avancer le débat. Mais le professeur de l’ULiège a du mal à imaginer la pratique se démocratiser.

"Kojima est un des rares créateurs célèbres qui a abordé des thèmes douteux, des situations scabreuses ou des scènes sujettes à diverses interprétations, pas toujours positives", précise-t-il. "Si on devait republier une compilation des grands jeux de Miyamoto (ndlr : Mario, Zelda…), on ne devrait pas se poser la question…"