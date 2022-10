Ressembler à Marilyn Monroe, la nouvelle lubie des réseaux sociaux.

On le sait, les films et encore plus les séries sont aujourd'hui de véritables sources d'inspiration dans les secteurs de la mode et de la beauté mais il semblerait que les icônes du moment, à l'image de Barbie, Pamela Anderson (via la sortie de la mini-série "Pam and Tommy" sur Hulu) et Marilyn Monroe, embrassent toutes des critères de beauté similaires, bien éloignés de la notion de beauté inclusive, que l'on pensait pourtant à son apogée.