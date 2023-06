"Responsable de la navigation des cours d’eau non-navigables", la RTBF s’est-elle trompée dans un sous-titre au JT et pourquoi ?

Comment s’explique ce sous-titre ? Evidemment, il n’y a pas de responsable de la navigation sur les cours d’eau non navigables. Son titre exact est "responsable de la circulation sur les voies non-navigables".

Et pour cause, la "navigation" sur un cours d’eau concerne uniquement les bateaux, or bien d’autres personnes que des bateliers peuvent circuler sur des cours d’eau : des utilisateurs de kayaks ou de pédalos, des pêcheurs ou des plongeurs lors d’inondations.

Il y a donc bien une circulation sur les cours d’eau qui ne se limite pas à la navigation. La RTBF a commis une erreur en indiquant "responsable de la navigation". Mais comment ?

A la RTBF, ce sont les journalistes qui sont chargés d’encoder les sous-titres liés à leur reportage dans un logiciel pour qu’ils apparaissent à l’écran.

"Au début de l’interview, je lui demande sa fonction exacte, replace Benjamin Carlier, le journaliste auteur du reportage. Mais tout s’est fait un peu dans la course. On a commencé le tournage à 14h en partant de Namur, un tournage à Dinant, puis retour à Namur. On a aussi calé sur un graphisme. Bref, dans la précipitation, je n’ai pas été super vigilant dans la retranscription de sa fonction dans le sous-titre et voilà l’erreur."

Une personne à la rédaction vérifie généralement ces sous-titres avant l’antenne, mais cette erreur-ci, pas nécessairement évidente à repérer quand on se concentre sur la forme, est passée entre les mailles du filet.

La RTBF présente donc ses excuses à Emmanuel Gennart, au SPW et à ses téléspectateurs pour cette erreur.