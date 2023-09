"Resplendissantes" : Un documentaire qui donne la parole aux femmes atteintes d'un cancer du sein

Au cours de sa vie, 1 femme sur 9 contracte un cancer du sein. Des jeunes, des plus âgées, des épouses, des mères de famille, qui ont tenu à raconter leurs parcours face à la maladie dans un documentaire intitulé "Resplendissantes".

A l'âge de 41 ans, lors d'une mammographie, Antonella Monachino apprend qu'elle a un premier cancer du sein. Le deuxième sera découvert lors d'une IRM, 11 jours plus tard. Aujourd'hui, toujours en traitement, elle a tenu à témoigner pour pouvoir aider "les prochaines": "C'est vraiment entre nous que l'on se comprend. J'ai souvent comparé le cancer, même si cela n'a rien à voir, avec une grossesse. Tant que vous n'avez pas eu les contractions, vous ne savez pas ce que c'est. Le cancer du sein, c'est pareil. Alors pouvoir partager, c'est un cadeau pour nous et pour les suivantes qui vont devoir passer malheureusement par là".

Des témoignages poignants, remplis d'émotions qui ont été recueillis par Benjamin Potie et Aline Pauwels. L'objectif est ici de montrer qu'une femme ne vit pas qu'au travers de son cancer : "Durant "Octobre rose", on a souvent un point de vue très "médical" qui est donné par des oncologues, et on a rarement le côté "émotionnel" de la femme qui est la personne qui le vit. Donc la volonté première, c'était de remettre la femme au centre et non pas la maladie" précise Benjamin Potie, coréalisateur.

Le documentaire "Resplendissantes" sera projeté le 5 octobre prochain dès 18h30 au CHU Tivoli, une projection gratuite et ouverte à tous.