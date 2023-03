"Respire encore" de Clara Luciani : la philosophie du disco pour évoquer tant la fin d’une relation toxique que le déconfinement

En décembre 2021, Clara Luciani expliquait l’origine de cette chanson sur France Inter : "C’est une chanson que j’avais commencé à écrire en pensant à une amie qui était en train de mettre fin à une relation qui était très toxique. Et puis je la voyais retrouver sa liberté, essayer de reconquérir sa sensualité. Je trouvais cela assez beau ce moment de sa vie".

Pourtant, la chanson paraît le 11 juin 2021, 48 heures après la levée des mesures sanitaires en France. En juin 2021, le monde surnage encore dans le marasme de l’épidémie de Covid. C’est ainsi que les paroles de la chanson : "ça a trop duré", "l’immobilité forcée", "la vie va recommencer", "il faudra respirer encore", sans le vouloir, font écho au moment du déconfinement. Respire encore est une chanson qui sert de commentaire à l’actualité… La fin du port du masque est prévue pour le 17 juin. La réouverture des bars et des terrasses a eu lieu le 19 mai.

C’est une chanson post-Covid dont la dimension sociologique rend compte des frustrations vécues pendant le confinement. C’est la chanson des soirées qui reviennent, de la fête qui n’est plus interdite et des bars qui s’animent. C’est la chanson du lâcher-prise : "Dans le bordel des bars le soir / Débraillés dans le noir / Il faudra réapprendre à boire". C’est une chanson qui raconte le pouvoir de la fête. Et ce plaisir, Clara Luciani le décrit par un son disco, mais aussi par un vocabulaire venu du milieu disco : "Souvent sa nuque frôle le dancefloor / On croit qu’elle flanche mais elle s’en sort / Le rythme de son cœur s’aligne aux stroboscopes / Et bat un peu plus fort".

Dans Respire encore, on entend une filiation philosophique avec l’esprit de La fièvre du samedi soir, qui, dès 1977, a montré combien la vie et le sentiment d’oubli notamment à une classe sociale pouvaient se jouer sur une piste de danse : le fameux dancefloor qui, le temps d’une nuit devient le centre sinon du monde, d’un monde.