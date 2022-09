Respirateurs Philips possiblement défectueux : les utilisateurs attendent, les actionnaires réclament dédommagement

En Belgique, nous avons contacté l’AFMPS, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. L’AFMPS explique que le remplacement ou la réparation des appareils à l’initiative du fabricant Philips (et selon la réglementation en vigueur au sein de l’UE) suit son cours en Belgique. "Le taux de remplacement est similaire dans tous les pays de l’UE et se fait au prorata du nombre d’appareils enregistrés par pays auprès de Philips", explique l’AFMPS.

L’AFMPS ajoute qu’en Belgique ainsi que dans chaque pays de l’UE, une analyse de la situation a été effectuée et que des réponses ont été fournies par le fabricant. L’AFMPS fait ainsi référence à la mise à jour qu’elle a publiée le 31 mai dernier. Le fabricant "a conclu dans tous les cas (hormis en France) au maintien des mesures du fabricant en l’état et à une non nécessité de prise de mesures supplémentaires. Cette conclusion est monitorée régulièrement sur base des nouveaux éléments reçus et, le cas échéant, pourrait déboucher sur des mesures spécifiques", écrit l’AFMPS.

Selon l’AFMPS, à l’heure actuelle, Philips garantit un taux de 90% de remplacement/réparation pour la fin de l’année 2022 (correspondant à celui donné au début du remplacement).

Afin de garantir au maximum la sécurité des patients, si la situation le nécessite, Philips peut également remplacer les anciens dispositifs par un dispositif temporaire en l’attente d’un dispositif définitif, explique aussi l’AFMPS.

Au 31 juillet 2022, 52% des appareils enregistrés et éligibles ont été remplacés en Belgique (soit 13.910 appareils). L’AFMPS continue à suivre de près la situation. En mai dernier, l’AFMPS insistait sur la nécessité que les propriétaires d’appareils Philips concernés par ce problème devaient avoir enregistré leur appareil auprès du fabricant pour obtenir une réparation ou un remplacement.