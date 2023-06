Respecter la tomate-crevettes, l’un des mets les plus populaires de Belgique

La tomate-crevettes, avec un tiret, car tomate aux crevettes, ça ne sonne pas bien du tout, et tous les trucs très classiques et très bons, ça se déguste encore mieux avec un tiret : Picon-bière, Rodenbach-grenadine, macaroni jambon-fromage, pain-saucisse etc.

La tomate-crevettes, elle fait tellement partie de l’inconscient des Belges car les crevettes, on en a toujours eu, les crevettes grises qui ne sont plus grises car elles arrivent cuites chez le poissonnier, mais en revanche, la tomate, c’est plus récent. Certaines sources parlent même des années 60 pour la " découverte " de ce plat, puisqu’il nous a fallu le temps d’avoir dans notre pays de belles grosses tomates, maintenant on en a toute l’année, du coup, neuf fois sur dix, elles ne sont même pas bonnes.

J’ai envie de vous encourager à attendre un peu qu’arrivent quelques tomates, de profiter de la saison des crevettes qui est en cours, et de ne pas faire les choses à moitié. La tomate-crevettes, c’est comme la carbonnade ou les boulets liégeois, si on pratique l’à peu près, on passe à côté du plat.

Donc, on se procure des crevettes non décortiquées, car nous allons les décortiquer nous-mêmes, ce n’est pas compliqué, mais cela prend du temps, autant être plusieurs et il faut savoir qu’un kilo de crevettes non décortiquées donnera au final un peu plus de 300 grammes de crevettes toutes nues. C’est la quantité nécessaire pour une entrée pour 4, ensuite de cela nous préparerons une mayonnaise un peu liquide, sans moutarde dans ce cas, pour moi, mais avec un peu de vinaigre et du citron, et bien entendu du sel et du poivre et presque rien de paprika, voire, de piment, mais pas trop fort.

La tomate ? Il faut la monder, en la plongeant dans l’eau moins d’une minute, non sans l’avoir incisée en croix ; ça se déshabille comme rien, on coupe ensuite le chapeau, on vide l’intérieur, on sale, on retourne la tomate qui perdra encore un peu d’eau. L’intérieur de la tomate et son eau se récupèrent, cela peut faire une très bonne vinaigrette.

On mélange (pas toute) les crevettes avec (pas toute !) la mayo, on ajoute du persil haché, mais pas trop, on remplit les tomates de ce mélange, quelques crevettes lancées par-dessus, sans mayo, le reste de mayo à part, et quelques feuilles de salade bien croquante tout autour, ou un mesclun de jeunes pousses.

Frites ou pas frites ? Vous faites comme vous voulez, j’aime pour ma part en manger juste une (tomate) en entrée, sans frites mais avec beaucoup de mayo " on the side "