Respect Seniors : un outil pour lutter contre la maltraitance des aînés

Chez Respect Seniors , on n'est guère surpris par "l'affaire Orpéa". Ces faits sont mis en lumière par une enquête journalistique et la publication d'un ouvrage mais ils préexistaient et dans tous types de structures , qu'elles soient publiques ou privées. Pour autant, il ne faudrait pas en conclure que ces mauvais traitements sont la règle et les mentalités évoluent .

" Il y a aujourd'hui une prise en compte de la place de l'aîné dans la maison de repos, sur le fait qu'il reste un adulte même si il est en maison de repos. Depuis quelques années, la Fondation Roi Baudouin essaie d'ailleurs de mobiliser les maisons de repos sur le "modèle Tubbe" venu des pays scandinaves. Un système au sein duquel les aînés peuvent gérer eux-mêmes les maisons de repos; Chez nous, on n'y est pas encore mais on commence à établir des projets au sein desquels les seniors redeviennent des acteurs de l'institution. C'est évidemment très positif puisque l'aîné se sent encore utile."

Mettre fin à la maltraitance des seniors , c'est donc d'abord changer de regard sur nos aînés. Au sein des maisons de repos bien sûr mais au-delà, au sein de la société .