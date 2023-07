Mais, étant donné que ce fil fond, sera-t-il encore possible de laver, repasser et sécher les vêtements ainsi cousus ? Pour Resortecs, la réponse est " oui ! ". Pourquoi ? " Parce qu’on lave des vêtements à maximum 100°C, les sèche-linge ne vont pas dépasser ces températures et notre fil se détériore et fond à des températures bien plus élevées que cela ".

Et la solution du fil thermo-soluble de Resortecs séduit. Aujourd’hui, on peut trouver des vêtements cousus avec ce fil chez des grandes enseignes comme Bershka ou Decathlon. Fin de cet été 2023, on pourra même trouver des jeans produits par HNST, une marque locale belge.