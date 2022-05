Résolution wallonne pour une meilleure prise en charge de l'endométriose

"La recherche est un élément essentiel pour mieux connaître et donc mieux appréhender cette pathologie. Nous devons l'encourager et aller plus loin que la sensibilisation. Mettre des moyens pour éviter l'errance médicale car quand on doit attendre 7 à 10 ans pour savoir quel mal nous habite médicalement, on peut parler d'une errance médicale", renchérit la députée libérale Rachel Sobry.

"Si l'on n'est pas sensibilisée, cela peut durer des années avant de savoir ce que l'on a, parce que l'on pense que les douleurs liées aux règles sont normales. Cette sensibilisation est donc aussi importante dans le corps médical", abonde enfin Mathilde Van Dorpe (Les Engagés).