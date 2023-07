Résolution-Métis : l’accès aux archives et à une sombre page de l’histoire de la colonisation belge

Une des difficultés rencontrées par les archivistes est de ne jamais savoir ce qu’ils vont trouver et de faire face à une grande inégalité documentaire. "On peut trouver beaucoup d’informations sur une personne et puis, peu, voir pas sur d’autres. C’est évidemment dramatique car il y a des institutions qui ont conservé beaucoup d’archives identifiables et exploitables. Mais à côté de cela, il y a des institutions qui n’en ont pas produites. Il y a des silences qui persistent".

Mais l’archiviste ne perd pas espoir. La recherche étant toujours en cours, des sources continuent d’être identifiées et des kilomètres d’archives doivent encore être dépoussiérés. "Donc, l’ensemble des demandes de recherches qu’on a reçu sont encore ouvertes".

Une mentalité ouvertement raciste

Etre à la recherche de ses origines n’est pas une démarche anodine et peut être très chargé émotionnellement pour les métis. D’autant plus, que certains sont confrontés à des archives qui se contredisent. "Un dossier va mentionner un père présumé, un autre va mentionner une autre filiation présumée. On peut également trouver des discordances dans les dates ou les lieux de naissance. Et tout cela peut mener à une forme de confusion".

Je ne saurais jamais qui je suis. Je ne connaîtrai jamais ni mon vrai père, ni ma vraie mère. Puisque mon père d’adoption s’obstine à ne pas le dire, pas même à l’hôtel de ville. "

Témoignage d’un métis à Bruxelles en 1927.

Les archivistes proposent toujours un accompagnement aux personnes venues consulter afin de répondre à leurs questions. D’expliquer pourquoi la recherche prend du temps, pourquoi on ne trouve pas. "Ces dossiers n’ont pas été conçus dans l’objectif de les éclairer sur leurs origines. Il s’agit d’une série d’informations grapillées à gauche à droite et qui ne sont pas évidentes à appréhender comme cela. Donc, il ne suffit pas de donner accès à des dossiers, il y a aussi tout un travail de contextualisation".

Un travail essentiel alors que les archives reflètent souvent le racisme institutionnalisé, inhérent à l’époque coloniale. Delphine Lauwers et son équipe préviennent les personnes métisses de la violence à laquelle ils peuvent être confrontés dans les documents. "Il y a une violence extrême notamment dans le vocabulaire utilisé pour parler des populations anciennement colonisées. Du coup, on explique qu’on s’en distancie mais que cela fait partie de la réalité de l’époque. Il faut se dire que ce sont des archives qui ont été produites par un régime raciste et sexiste".