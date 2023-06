Résistants à la sécheresse, les rosiers sont des plantes du futur

Durant des décennies, les rosiers furent des plantes peu écologiques. La sensibilité de nombre de variétés à l’oïdium qui couvre au printemps les boutons floraux d’un feutrage blanc et à la maladie des taches noires défeuillant complètement l’arbuste durant l’été a fait en sorte que les pulvérisations de fongicides étaient la norme. Comment une telle aberration fut-elle possible ? Des produits combinaient dans la même formulation un fongicide et un insecticide. Quand on pulvérisait ses rosiers contre la maladie de la tache noire, on éliminait les insectes alentour, y compris les auxiliaires comme les larves de coccinelle.