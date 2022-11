À travers des poèmes et quelques textes en prose issus de ses différents ouvrages, Cyril Dion, écrivain, réalisateur, figure du mouvement écologiste et co-réalisateur du film " Demain " nous offre une expérience poétique portée par la musique de Sébastien Hoog, guitariste, compositeur et interprète.

Le 17 Novembre au Théâtre du 140

