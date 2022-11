"Résidents de la république" d'Alain Bashung, ou la licence poétique qui déplore la présidence de Nicolas Sarkozy

Oui, il y a bien une faute de conjugaison qui fait un peu mal aux oreilles. "Courir" à la première personne du futur, ce n’est pas "je courirai", mais "je courrai".

Cette faute de français est très intéressante. Comment faut-il l’interpréter? Certains disent que c’est une pure erreur de conjugaison, qu’on ne peut pas la justifier parce qu’elle n’est pas contextualisée, elle n’est pas parodique. On n’entend pas qu’il fait exprès de se tromper… On aurait pu comprendre la maladresse si elle venait, par exemple, d’un enfant, Comme dans J’ai 10 ans d’Alain Souchon où le chanteur chante "t’arar ta gueule à la récré". Ou comme Renaud quand il chante : "Dès que le vent soufflera. Je repartira. Dès que les vents tourneront. Nous nous en allerons". Ici aussi, il y a des horreurs de conjugaison, mais on comprend d’où elles viennent.

Dans "Un jour, je courirai moins. Jusqu'au jour où je ne courirai plus", il n’y a pas cette dimension Guerre des boutons où le personnage de P’tit Gibus dit "Si j’aurais su, j’aurais pas v’nu". Et comme on ne peut pas imaginer Alain Bashung et Gaëtan Roussel ignorants de la langue française, cette faute de conjugaison est donc là pour lancer un pavé dans la mare du bon usage… C’est une façon un peu sauvage de dire "Je fais ce que je veux avec mon texte. Et comme j’ai besoin d’une rime après 'un jour je sourirai', j’écris 'un jour je courirai'"… C’est ce qu’on appelle la licence poétique, ou la perspective "what the fuck" de l’univers linguistique de Bashung.

Gaëtan Roussel raconte que Bashung a accepté le texte tel quel, avec la bourde de conjugaison. Bashung s’est expliqué sur cette aberration. Dans Libération, il affirmait : "La faute est peut-être une coquetterie, pour dédramatiser. Les textes de mes chansons n'ont jamais prétendu à donner des leçons de français, au contraire". Ce qui est évidemment faux : comme les chansons de Barbara, les chansons d’Alain Bashung sont des leçons de français. La faute de français dans Résidents de la république a fait débat au point où Gaëtan Roussel la commentera dans une de ses chansons.

Dans Tu ne savais pas il dit "Tu ne savais pas que tu courirais un jour, c’est vrai le temps passe, elle est fou cette faute d’orthographe".