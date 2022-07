Resident Evil : vous n’y connaissez rien ? On vous explique !

À partir de ce synopsis, vont donc être développés une grosse vingtaine de jeux entre 1996 et 2020. Des romans vont également suivre de près la sortie des jeux vidéo. Pour la version française, ce sont les éditions Fleuve noir qui vont accueillir les traductions des romans signés Stephani Danelle Perry. Outre les romans, des nouvelles et des mangas vont aussi être publiés dans les années 2000 et 2010.

Le phénomène Resident Evil ne va pas s’arrêter là, bien sûr. L’univers des jeux va faire l’objet d’adaptations cinématographiques. Six films (et un reboot) sortent au cinéma entre 2002 et 2021 et auront pour actrice principale Mila Jovovich. Mais l’intrigue n’a pas grand-chose à voir avec celle proposée dans les jeux vidéo.

À la même époque, les Japonais se lancent dans des films d’animation inspirés des jeux. Le premier, Biohazard 4D Executer, sort en 2000 mais uniquement au Japon, et 3 autres films d’animation sortiront entre 2008 et 2017. Les films d’animation, quant à eux, épousent clairement l’intrigue des jeux vidéo, même s’ils restent évidemment des récits à part entière.