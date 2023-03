Resident Evil 4 : un petit animé pour les amoureux de la licence

Le décalage fait sourire quand on sait que Léon est clairement à la recherche de cette Ashley, la fille du président, qui a été kidnappée. La mission de Léon est donc de la retrouver et l’histoire le mènera dans un village européen assez lugubre où les habitants semblent souffrir d’une maladie assez mystérieuse (d’où les yeux rouges dans le premier épisode).

Cette mini-série est un régal pour les fans du quatrième opus de Resident Evil et, plus largement, pour les fans de la licence. On s’attend à ce que Capcom diffuse la suite de cet animé !

Pour rappel, le remake de Resident Evil 4 sort ce vendredi 24 mars sur PC, PS5 et Xbox Series ! Selon les critiques y ayant déjà joué, le remake semble prometteur.