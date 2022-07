Résidence Lemonnier : la Région va-t-elle classer un symbole de la bruxellisation ?

"C’est moche !". "Je ne le trouve pas très beau. Je pourrais être plus méchant mais je suis diplomate." "Il n’est pas très beau, il est un peu dégradé ! Il faudrait le moderniser".

Celles et ceux interpellés au coin du boulevard du Midi et du boulevard Maurice Lemonnier sont unanimes. L’immeuble d’angle de dix niveaux, baptisé Résidence Lemonnier, avec ses fenêtres ainsi que ses panneaux bleu clair décrépits et chancelants, n’a visuellement rien de sexy. Architecturalement non plus. Et pourtant, le gouvernement régional bruxellois planche sur un arrêté en vue d’entamer la procédure de classement comme monument de certaines parties de cet édifice, notamment la façade.

La démolition en 1955 de l’hôtel Terrasse

Avec la destruction de la Maison du Peuple d’Horta, remplacée par la tour Stevens, la Résidence Lemonnier est pour beaucoup d’observateurs de l’urbanisme dans la capitale un autre des symboles de la bruxellisation. Son érection que l’on doit à Ernest Vanderbeken date de 1962 après la démolition de l’hôtel Terrasse, édifice de style mauresque (art inspiré des créations dans l’Andalousie musulmane) signé Henri Rieck. Un établissement horeca construit en 1880 sur ce qui s’appelait jadis le boulevard du Hainaut et qui marquait fièrement cette entrée principale dans le Pentagone.

Repris par un magasin de meubles puis le Crédit anversois au début des années 40, le bâtiment finit par disparaître en 1955 à une époque où le modernisme inonde Bruxelles. En 1957, l’angle, socle de trois niveaux, devient une gare de tram (ensuite l’entrée de la station de prémétro Lemonnier). Quant à la partie arrière, reliant les boulevards du Midi et Lemonnier, elle devient un immeuble de logements (32 flats, huit duplex) bureaux et commerces en 1962, donc. Elle s’élèvera sur 10 niveaux et non sur 18 comme le prévoyait la demande de permis initiale des promoteurs.