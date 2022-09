Reservoir Dogs de Tarantino : les meilleures anecdotes sur son premier film

Alors que le scénario de Reservoir Dogs n’existait pas encore, Tarantino travaillait chez Video Archives, un vidéo-club situé en Californie. Le lieu a nourri son imagination débordante qui a ensuite donné lieu aux plus grands scénarios des années 90 et 2000. Toujours est-il qu’en à peine 3 semaines et demie de travail, ni plus ni moins, le scénario de Reservoir Dogs était écrit.