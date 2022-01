Reservoir Dogs, 30 ans de culte !

L’analyse de M. Brown n’est pas des plus fines mais elle résume bien cette discussion qui s’éternise entre potes, là, assis autour de cette table dans ce dinner. Tous habillés pareil ou presque, ils parlent de tout et de rien… et de cette chanson de Madonna surtout. Qui sont-ils ? On connaît leurs noms, c’est déjà ça. Il y a Joe Cabot et son fils Eddie. Quant aux autres, ils n’ont que pseudos comme M. White, M. Blonde, M. Orange, M. Pink, M. Blue et, vous le savez déjà, M. Brown. Que font-ils ? Outre discuter de la pluie et du beau temps, on n’en sait rien. Enfin, du moins, pas encore. Ils ont préparé un casse, celui d’une bijouterie. Mais ce casse va mal tourner. Ils vont se retrouver dans un entrepôt abandonné et tenté de découvrir ce qui a foiré. Pire encore, qui est la balance du groupe…