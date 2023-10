Réservez votre samedi 21 octobre car la Museum Night Fever va enflammer 33 musées bruxellois !

La Museum Night Fever revient le 21 octobre avec une programmation plus riche et diverse que jamais. Pour cette 16ème édition, les 33 musées participants placent la barre très haut. De l’installation numérique au cirque, des concerts de tous styles à l’acrodanse, du drag show à la fabrication de briques, plus de cent artistes et collectifs nous plongent dans l’effervescence créative bruxelloise. Deux afterparty, au C12 et au Botanique, prolongent la fête jusqu’au petit matin.

Qu’on connaisse bien les musées ou non, qu’on soit de Bruxelles ou d’ailleurs, la Museum Night Fever nous promet de vivre une expérience unique. La programmation, fruit de la collaboration entre les musées et de jeunes artistes et collectifs, est chaque année différente.

L’inspiration suscitée par les collections et les expositions temporaires donne lieu à toutes les folies.

Cette année, l’accent a été mis sur l’inclusion et l’accessibilité à l’évènement. Dans la programmation tout d’abord, avec des artistes LGBTQIA+ ou des disciplines moins connues comme le chansigne, une performance en langue des signes. Brussels Museums, organisateur de l’évènement, travaille de concert avec plusieurs partenaires dont l’asbl Access-I, pour rendre l’évènement accessible à tous·tes.

Au niveau des tickets, le pass unique au tarif démocratique (15€ en prévente) donne accès à l’ensemble des musées et leur programmation, aux navettes STIB reliant les musées pendant la soirée, ainsi qu’au réseau NOCTIS. Museum Night Fever s’est aussi allié avec museumPASSmusées : les détenteur·rices du pass musées bénéficient de 9€ de réduction sur le ticket.

Museum Night Fever souhaite casser les codes et dépasser les réticences à passer la porte des musées : c’est pourquoi cette année, Claudi nous guide à travers l’évènement. Cette figure sympathique nous donne des conseils, des informations pratiques et nous réserve aussi quelques surprises.

Les musées participants à l’évènement sont : Autoworld, Botanique, CINEMATEK, CIVA, Fondation Boghossian – Villa Empain, Halles Saint-Géry, GardeRobe MannekenPis, ISELP, KANAL-Centre Pompidou, La Loge, Maison de l’Histoire européenne, Maison des Arts, Maison du Roi - Musée de la Ville de Bruxelles, MIMA, Musée Art et Marges, Musée Art et Histoire, Musée BELvue, Musée de l’Armée et de l’Histoire militaire, Musée de la Banque nationale, Musée de la Bande Dessinée, Musée de la Franc-Maçonnerie, , Musée des Arbalétriers, Musée des Egouts, Musée des Sciences naturelles, Palais du Coudenberg, Train World, WIELS.



Le programme complet se trouve ICI

On retrouve tous les styles de musique et de danse dans les musées cette année. Impossible de les citer tous, voici trois propositions:

Au MIM, le Orson Claeys Quintet, porté par le pianiste gantois Orson Claeys et le virtuose du oud Akram Ben Romdhane, nous propose une conversation entre différentes cultures et langages musicaux.

A la CINEMATEK, vous serez plongé dans les films musicaux cultes. Dance Culture asbl vous montrera les danses de Grease, West Side Story, Dirty Dancing… Vous pourrez ensuite exécuter à votre tour les chorégraphies.

L’ISELP vous propose de vivre une expérience sensorielle et intimiste avec Respire d’Isabelle Sainte-Rose. Cette composition sonore et visuelle qui relie le son et le tracé est une invitation à prendre le temps et à se relier à soi et aux autres.

Le Musée de la Banque nationale vous propose une silent disco. Avant d’entrer sur la piste de danse, vous pourrez vous faire maquiller avec des motifs fluorescents. Ils apparaitront à la lumière des lampes UV, les mêmes que celles utilisées pour vérifier les billets de banque ! Plus d’infos

EN PRATIQUE:

MUSEUM NIGHT FEVER

Samedi 21 octobre 2023 - 33 musées bruxellois

Les musées ouvrent leurs portes de 19:00 à 01:00.

L’Afterparty se déroule au C12 et au Botanique à partir de minuit.



Tarifs

Pour les préventes – 02 > 20.10

Ticket standard 15 €

Ticket +afterparty C12 ou Botanique 25 €



Le jour de l’évènement - 21.10

Ticket standard 19 €

Ticket +afterparty C12 ou Botanique 29 €



Les personnes disposant d’un pass musées profitent d’une réduction de 9 €.

Les tarifs participatifs pour personnes à revenu plus bas Article 27 (1,25€ ) et paspartoe kansentarief (2 €) sont d’application.



Points de vente (à partir du 2/10)

Online: museumnightfever.be

+ Fnac Belgium shops & fnac.be, visit.brussels tourism information desks & visit.brussels website, Muntpunt, PointCulture ULB + divers musées (voir site web)

Plus d’infos : www.brusselsmuseums.be | Via les réseaux sociaux : @brusselsmuseums –Instagram / Tik Tok / Facebook #museumnightfever #brusselsmuseums