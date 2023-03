Réservez vos places pour la Nuit de la poésie, en direct de la "Maison poème" à Saint-Gilles ce 21 mars à 20h

Le mardi 21 mars de 20h à 22h, Musiq3 vous invite à passer une nuit poétique pour la journée internationale de la poésie, en direct depuis la Maison poème. Vivez la soirée depuis chez vous, ou sur place avec Adèle Molle et Laurence Vielle à la présentation. De nombreux invités du monde de la poésie et de la musique en Belgique seront également présents pour une soirée exceptionnelle !

Foisonnante, pleine de vie et de voix, la scène poétique belge est d’une étonnante vitalité et animée par une constellation d’éditeurs et d’éditrices. Reflet de cet engouement, le Poetik Bazar, qui a lancé son marché bilingue de la poésie à Bruxelles en septembre 2021 et réédite l’expérience chaque année depuis avec lectures, ateliers ouverts aux petits comme aux grands, performances ; la Maison poème qui a ouvert ses portes récemment, un lieu dédié à la poésie et à la chanson.

A la maison poème entre 20h et 22h, nous entendrons : An Pierlé, Colette Nys-Mazure, Caroline Lamarche, Joëlle Sambi, Haleh Chinikar, Luc Baba, Camille Pier et Aurélien Dony. Le jeune duo Emile Souvagie à la clarinette et Hannelore Vander Elst à la guitare accompagneront en musique tout au long de cette soirée connectée au monde sensible.

Réservez vos places dès maintenant !