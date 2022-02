Réserves financières russes gelées à l’étranger : "C’est ça, la vraie bombe atomique financière"

Les puissances occidentales cherchent à empêcher la Russie d’utiliser ces réserves pour financer la guerre et amortir les conséquences des autres sanctions économiques. "Déconnecter les banques russes du système financier international les empêchera d’effectuer la plupart de leurs transactions financières mondiales et bloquera les importations et les exportations russes", détaille le communiqué des Etats-Unis, Canada, Commission européenne et Royaume-Uni qui annonce ces sanctions.

"Nous sommes totalement déterminés à faire plier l’économie russe et les oligarques russes. Nous voulons isoler et assécher financièrement la Russie", a ajouté le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire.