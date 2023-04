Réserves d’eau wallonnes : ça passera cet été à condition de ne rien gaspiller

Ces derniers jours, on a connu de belles pluies mais le début d’année a été marqué par un déficit important des précipitations. Alors, est-on à l’abri de restrictions d’eau cet été ?

La Cellule "sécheresse" de la Région wallonne vient de faire le point. Les mesures qui sont faites à cette époque de l’année sont importantes parce que c’est maintenant que tout se décide : les pluies qui pourraient encore tomber n’alimenteront pratiquement plus les nappes. Elles seront absorbées par la végétation.

Ça passe

Le constat que tire la cellule de veille est plutôt positif. Rien à voir avec ce que la France risque d’endurer cet été : chez nous, les dernières pluies ont apporté ce que janvier et février avaient refusé. Au niveau européen, on considère que la Wallonie figure parmi les mieux loties. La reconstitution des réserves est pratiquement la même que lors des cinq dernières années.

La navigation sans problème

Aujourd’hui, les cours d’eau sont revenus à la normale. Et même au cœur de l’été, la navigation ne devrait pas poser trop de problèmes. Ça passera, disent les hydrologues qui constatent que les barrages réservoirs ont aussi reconstitué leurs réserves.

Eau de distribution

Pour ce qui est de la distribution d’eau, en revanche, on ne pavoise pas vraiment. "Nous sommes sereins, dit Stéphanie Ernoux, porte-parole de la Cellule sécheresse, sereins mais prudents ! Et nous appelons les consommateurs à rester économes."

On se rappellera que, avec une situation de départ comparable, les derniers étés ont rimé avec " restrictions " dans une 20aine de communes.

La suite lors des écrans météo

Si la situation l’exige, la Cellule sécheresse examinera l’état des réserves de façon plus suivie. Désormais, le bulletin météo de la RTBF télévision affichera régulièrement une vue d’ensemble de la situation des communes wallonnes et bruxelloises. Un code couleur permettra de visualiser l'état des réserves et les communes qui auront dû prendre des mesures de restriction.