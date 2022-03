Réserver une table dans un établissement pour ne pas s’y présenter sans prévenir, c'est le no-show

Le No-Show, c’est réserver une table dans un établissement et finalement ne pas s’y rendre, une tendance qui semble se confirmer, comme l’explique Charles Jeandrain, chef Attablez Vous à Namur : "Une table de réservée, c’est déjà une mise en place. C’est beaucoup de préparation. Donc c’est totalement irrespectueux." Charles Jeandrain est chef étoilé. Il travaille avec 7 personnes en cuisine, et 4 en salle. Chaque semaine, c’est une à deux tables qui se désistent sans prévenir, soit un manque à gagner de 20% sur le chiffre d’affaires.

C’est totalement irrespectueux.

Eric Lekeu est chef depuis 45 ans. Depuis 14 ans, il tient le restaurant Parfums de cuisine. Une longue expérience dans le métier: pour lui, le phénomène n’est pas nouveau, et les solutions pas évidentes à trouver.

Demander un acompte à la réservation, est une chose impensable pour lui, dans un contexte économique déjà difficile pour tout le monde.

Chez Ludovic Vanackere, chef à l’Atelier de Bossimé, un membre du personnel consacre une partie de son temps à valider les réservations. Il explique: "On a un système automatique de la réservation et en plus si la personne n’a pas confirmé, on appelle pour avoir la confirmation. Cela prend du temps, mais on a aussi moins de désistements et moins de perte."