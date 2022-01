Réserver un emplacement sur la voirie : ça peut coûter cher ... ou pas !

Alors que se passe-t-il à Nivelles ? Que ce soit pour des travaux ou un déménagement, cela coûte en effet très cher. Si vous réservez un emplacement de 20 mètres, pour une semaine, cela vous coûtera 245 euros et pour une journée 95 euros. Cela comprend l'utilisation d'un logiciel de réservation, le traitement administratif et aussi le placement de la signalisation par le service Travaux.

Germain Dalne, échevin des Finances de Nivelles : "On estime à Nivelles qu'il n'y a rien de gratuit et ce n'est pas un slogan. Il y a une contrepartie qui est effectuée et quand il n'y a pas de paiement par le particulier, c'est toute la communauté qui paye. Il y a des personnes qui font des améliorations de leur domicile, on met une piscine, on change des châssis ... on estime que ce n'est pas à l'ensemble de la communauté de payer pour le service qui est rendu".