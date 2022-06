"Réserve de vagues" : qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?

Si l'on se fie à la description de "Save The Waves Coalition", ONG qui œuvre pour la protection des sites de surf dans le monde, une réserve de vagues consiste à sauvegarder les vagues exceptionnelles des constructions visant à briser ou réduire leur énergie et leur intensité : digues, môles, brise-lames...

Le programme phare de Save The Waves identifie, désigne et préserve de manière proactive les vagues exceptionnelles, les zones de surf et leurs environnements dans le monde entier. "Ce réseau mondial de réserves de surf désignées qui sont gérées, mises en œuvre et protégées par les communautés locales", précise l'ONG sur son site internet.

À ce jour, il existe une quinzaine de réserves de vagues dans le monde : Gold Coast (Australie), Ericeria (Portugal), Punta de Lobos (Chili), Santa Cruz (États-Unis)...