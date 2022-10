Réseaux sociaux : un jeune Belge sur cinq serait victime d’intimidation en ligne

Un jeune Belge sur cinq est victime d’intimidation en ligne, ou cyberintimidation, révèle mardi une recherche de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Les attaques sexistes sont celles qui reviennent le plus et concernent un tiers des sondés.

Parmi les 23% de personnes de moins de 25 ans ayant témoigné avoir été victime de cyberintimidation, plus d’une sur trois évoque un vocabulaire sexiste, la stigmatisation du corps ou de la sexualité et même des menaces de viol. Selon l’enquête de l’Institut, cela concerne presque autant les hommes (34%) que les femmes (37%).