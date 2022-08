Réseaux sociaux : un ancien responsable de Twitter accuse le groupe d’avoir caché des failles sécuritaires

L’ex-chef de la sécurité de Twitter a accusé le réseau social d’avoir dissimulé des vulnérabilités de son système de protection et menti sur sa lutte contre les faux comptes, selon une plainte révélée mardi par le Washington Post et CNN.

Dans un document de 84 pages adressé le mois dernier au régulateur boursier américain (SEC), au ministère de la Justice des Etats-Unis (DOJ) et à l’autorité américaine de la concurrence (FTC), Peiter Zatko dénonce des "défaillances graves et choquantes, de l’ignorance volontaire et des menaces à la sécurité nationale et à la démocratie".

Twitter a réagi, dans un communiqué transmis à l’AFP, décrivant une plainte "truffée d’incohérences et d’imprécisions" et assurant que la sécurité et la protection des données faisaient partie de ses priorités.

L’entreprise dénonce aussi l’opportunisme de l’ancien responsable qui vise à "porter atteinte à Twitter, ses clients et ses actionnaires".

Peiter Zatko évoque des serveurs obsolètes, des logiciels vulnérables aux attaques informatiques et des dirigeants cherchant à masquer le nombre de tentatives de piratages, aussi bien aux autorités américaines qu’aux membres du conseil d’administration de l’entreprise.