Réseaux sociaux sur le lieu de travail : qu’en dit le droit ?

De plus en plus, les entreprises utilisent le net et en particulier les réseaux sociaux pour communiquer. Mais qu’en est-il de notre utilisation personnelle de ces sites sur le lieu de travail ? Yasmine Lamisse répond dans le 6/8 aux questions qui peuvent se poser sur le sujet.

La frontière est floue entre les zones privée et professionnelle. Il n’existe pas encore de législation qui a été mise en place en Belgique pour réglementer l’utilisation des réseaux sociaux au travail, mais la jurisprudence nous a déjà apporté quelques réponses.

Celles-ci se font souvent au cas par cas, et dépendent des intérêts de l’employeur et de l’employé. Par exemple, pendant les heures consacrées au travail, l’employeur peut contrôler l’utilisation des réseaux sociaux par les employés. Mais ça doit être inscrit dans le réglement du travail. L’employeur est obligé de le préciser ce qui est autorisé et interdit.

En dehors des heures de travail, l’employeur ne pourra évidemment pas interdire l’utilisation des réseaux sociaux à l’employé, mais celui-ci n’aura pas le droit de diffamer l’entreprise ou diffuser des informations confidentielles.

Pour en savoir plus sur ses droits en matière de réseaux sociaux et de data-protections, il existe des sites qui peuvent répondre à toutes les interrogations :

saferinternetday.be

webetic.be

jeminforme.be

jedecide.be

autoriteprotectiondonnees.be