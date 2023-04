Réseaux sociaux : l’ancien CEO de Twitter critique Elon Musk pour sa gestion de l’application

L’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, estime que "tout est parti de travers" quand Elon Musk a acheté le réseau social, ajoutant que ce n’était pas le moment approprié et que Elon Musk aurait dû se retirer de l’accord.

Jack Dorsey était interrogé vendredi par les utilisateurs de sa nouvelle application "Bluesky" pour savoir s’il était toujours d’avis que le milliardaire Musk était le propriétaire idéal pour Twitter. Business Insider a rapporté que Jack Dorsey a répondu par la négative. "Non. Et je ne pense pas non plus qu’il a bien agi après avoir réalisé que son timing était mauvais", a écrit Jack Dorsey. Quand l’accord commercial de 44 milliards de dollars a semblé tomber à l’eau, le conseil d’administration de Twitter a menacé de poursuivre Elon Musk en justice pour le forcer à s’en tenir à l’accord.